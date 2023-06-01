死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、京都府南丹市の会社員・ 安達優季容疑者（37）です。 【写真を見る】【速報】京都・男児死亡死体遺棄容疑で父親逮捕「私のやったことに間違いありません」京都・南丹市 13日に山林でみつかった男児の遺体父親を逮捕 警察によりますと、安達容疑者は、3月23日朝ころ～4月13日午後4時45分ころまでの間、京都府南丹市園部町の山林のほか、京都府南丹市内に息子の結希さん（当時11