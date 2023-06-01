死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、京都府南丹市の会社員・ 安達優季容疑者（37）です。

【写真を見る】【速報】京都・男児死亡 死体遺棄容疑で父親逮捕「私のやったことに間違いありません」京都・南丹市

13日に山林でみつかった男児の遺体 父親を逮捕

警察によりますと、安達容疑者は、3月23日朝ころ～4月13日午後4時45分ころまでの間、京都府南丹市園部町の山林のほか、京都府南丹市内に息子の結希さん（当時11）の遺体を運び込み隠し遺棄した疑いがもたれています。





父親は死体遺棄への関与を認める供述

安達結希さんは今月13日、通っていた園部小学校から南西に約2キロ離れた山林で、遺体で発見されました。

結希さんは3月23日午前8時ごろ、父親が学校のそばの駐車場まで送り届けたのを最後に行方がわからなくなったとされていて、警察などがのべおよそ1500人態勢で捜索していました。



警察は15日、安達さんの自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索するとともに、父親から任意で話を聞いていました。死体遺棄容疑への関与を認める供述をしていたということです。

「私のやったことに間違いありません」

警察の逮捕後の取り調べに「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。