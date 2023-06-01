【Amazon：スマートウォッチ セール】 セール期間：4月16日0時～4月29日23時59分 X8 ブラック Amazonにて、erepのスマートウォッチ各種がセール価格で販売されている。セール期間は4月29日23時59分まで。 期間中は、100種類以上のアクティビティモードを内蔵した「X8」や21.5gの超軽量設計と厚さわずか10.5mmのスリムボディが特長の「CY90