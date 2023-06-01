X8 ブラック

Amazonにて、erepのスマートウォッチ各種がセール価格で販売されている。セール期間は4月29日23時59分まで。

期間中は、100種類以上のアクティビティモードを内蔵した「X8」や21.5gの超軽量設計と厚さわずか10.5mmのスリムボディが特長の「CY900」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

X8 ブラック

2.1インチHDスクリーンを採用。Bluetooth 5.3技術を搭載し、電力消費を抑えるとともに、接続の安定性が大幅にアップしている。ジョギング、バスケットボール、ヨガ、水泳、ダンス、ボルダリングなど、100種類以上のアクティビティモードを内蔵。高感度センサーが搭載されており、歩行距離、心拍数、活動時間などのデータを高精度に記録できる。

CY900 パープル

21.5gの超軽量設計と厚さわずか10.5mmのスリムボディで、長時間装着しても手首に負担を感じることなく、男女を問わず快適にフィットする。2.1インチのフルスクリーンディスプレイにより、視認性が大幅に向上し、直感的なタッチ操作が可能だ。

Bluetooth 5.3技術を採用し、スマートフォンとのペアリングが簡単に行なえる。また、内蔵マイクと高音質スピーカーにより、ウォッチから直接クリアな音声通話が可能となっている。