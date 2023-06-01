【リブレ×コミックシーモア モアリブレ2026】 開催期間：4月30日23時59分まで エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」で開催中の「リブレ×コミックシーモア モアリブレ2026」にて、キャンペーン「台詞から出会う運命の一冊」を開催している。期間は4月25日23時59分まで。 また「モアリブレおみくじ2026 第2