エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」で開催中の「リブレ×コミックシーモア モアリブレ2026」にて、キャンペーン「台詞から出会う運命の一冊」を開催している。期間は4月25日23時59分まで。

また「モアリブレおみくじ2026 第2弾」と「激メロ保証！溺愛特集」も4月16日0時から開催される。開催期間はどちらも4月30日23時59分まで。

「台詞から出会う運命の一冊」

キャンペーン期間：4月25日23時59分まで

本キャンペーンは、心惹かれる印象的な台詞が登場するBL作品をピックアップした企画。キャンペーンページ内で気になる台詞をタップするとそのセリフが登場する作品が紹介される。紹介に合わせて、対象作品を値引きや試し読み増量でお得に読める。

□「モアリブレ2026 台詞から出会う運命の一冊」のページ

【主な対象作品】

・「可愛がらないで、可愛がらせて」

・「もう少しだけ、そばにいて」

・「おやすみ、なみだくん」

など

「可愛がらないで、可愛がらせて」書影

□「可愛がらないで、可愛がらせて【電子限定かきおろし付】」コミックシーモアのページ

「モアリブレおみくじ2026 第2弾」

キャンペーン期間：4月16日0時～4月30日23時59分

4月1日から4月15日まで実施していたおすすめBL作品をおみくじ形式で占う企画の第2弾。キャンペーンページに表示しているおみくじボタンの中から選んでタップするとおすすめ作品が紹介され、対象作品が値引きや試し読み増量で読める。

□キャンペーンページ

【主な対象作品】

・「春を抱いていた」

・「鯛代くん、君ってやつは。」

など

「激メロ保証！溺愛特集」

キャンペーン期間：4月16日0時～4月30日23時59分

「溺愛」系TL作品の対象作品が値引きや試し読み増量で読めるキャンペーン。

□キャンペーンページ

【主な対象作品】

・「幼馴染は私に飢えている」

・「進藤くんは取り扱い注意。 ～後輩が性的すぎて困ってます!?～」

・「我慢しないで、ハデス様。 ～冷酷な冥王の純愛は底知れないほど深くて、重い～」

「幼馴染は私に飢えている」書影

□「幼馴染は私に飢えている【合冊版】1」コミックシーモアのページ

(C) NTTsolmare.Corporation.