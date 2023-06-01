【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの神宮寺勇太が、4月17日から全国で放映される池田模範堂の新商品“ムヒベタV液”の新TVCM「効果の部屋速攻ステロイド」篇に登場。 紺色のシックなスーツに身を包んだ神宮寺が、ムヒベタV液の「青」の世界観を背景に、クールかつスマートな演技を披露し、ムヒベタの新登場を伝える。 ■力強くも知的さを感じさせる演技が光る CM冒頭の「ついに登場」と