Number_i神宮寺勇太“ムヒベタV液”新TVCMに登場！神宮寺のあらたな一面が楽しめるWEBムービー3篇も順次公開

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Number_iの神宮寺勇太が、4月17日から全国で放映される池田模範堂の新商品“ムヒベタV液”の新TVCM「効果の部屋速攻ステロイド」篇に登場。

紺色のシックなスーツに身を包んだ神宮寺が、ムヒベタV液の「青」の世界観を背景に、クールかつスマートな演技を披露し、ムヒベタの新登場を伝える。

■力強くも知的さを感じさせる演技が光る

CM冒頭の「ついに登場」というセリフには、日本“初”のロールオンタイプのストロングランクのステロイド外用剤がついに登場したということに加え、池田模範堂の他ブランド商品で平野紫耀、岸優太がそれぞれ単独で起用されているなか、ついに神宮寺が池同社のCMに出演する、というふたつの意味が込められている。

神宮寺の力強くも知的さを感じさせる演技が光る新TVCMをぜひチェックしよう。

また、公式XとYouTubeでは、リアクションの違う神宮寺が楽しめる「利便の部屋速攻ロールオン」篇も同日公開。

さらに、TVCMのクールな姿から一転し、チャーミングな神宮寺を堪能できるWEBムービー「神宮寺さんとおしゃべり」篇、「静止画じゃない」篇、「アテレコする神宮寺さん」篇が、 4月20日からYouTube公式アカウントおよびび公式Xで順次公開される。

神宮寺が最近した”初めて”の経験とは？ 思いがけない状況に陥ったときの神宮寺の反応は？ かっこいい印象のTVCMとはひと味違った神宮寺の魅力を存分に味わえるこちらの特別映像もお見逃しなく。

■TVCMストーリー

新商品“ムヒベタV液”の TVCMに Number_iの神宮寺勇太が登場。青を基調としたインスタレーションのような美しい空間で、ひとつひとつの動きを丁寧に演じ、ムヒベタV液の世界観を見事に体現。神宮寺の力強い眼差しが魅せる、クールな仕上がりのTVCMとなっている。

■CM撮影エピソード

◇青の世界で光る神宮寺のクールで知的な存在感

美しいインスタレーション空間をイメージしたブルーバックの撮影現場で、神宮寺は想像力をフルに働かせ、イメージを膨らませながら演じた。

セリフひと言に込める説得力、言葉の間合いや強弱、視線の強さや表情の変化など、監督からの細かい指示に丁寧に応えていった。

モニターを何度も確認しながら、より良いカットを求めて微調整を重ねていく神宮寺。シンプルな構成のCMだからこそ神宮寺さの自然体でスマートな演技と、表現の繊細さがいっそう際立つ。

◇思わず虜になってしまう真剣な眼差しや、セリフごとに変わる繊細な表現にも注目

冒頭の「ついに登場！」（効果の部屋速攻ステロイド篇）や「いよいよ！」（利便の部屋速攻ロールオン篇）というセリフでは初登場感を伝える力強さを、最後の「しっかり治そ。」というセリフではユーザーに寄り添う優しさを感じさせる演技を披露した神宮寺の持つ豊かな表現力も注目ポイント。また、きれいな瞳に吸い込まれてしまいそうな、美しい表情も必見だ。

神宮寺は、セリフに合わせてニュアンスやトーンを変えながら何度もテイクを重ね、完璧な表現を披露。テイクごとにまったく新しい神宮寺に出会える撮影になり、監督からは「すばらしい！」の声も出て、無事OKとなった。

■WEB ムービーストーリー

◇「神宮寺さんとおしゃべり」篇（4月20日公開 ）

ムヒベタV液が日本初のロールオンタイプのストロングステロイドであることに驚く神宮寺。自身の「初めての体験」のエピソードも語り、まるで神宮寺の会話を横で聞いているような、プライベートな雰囲気を楽しめるWEBムービーとなっている。

◇「静止画じゃない」篇（4月22日公開）

カメラを向けられ、決めポーズする神宮寺。完璧に決まった！ と思ったら何やら様子が…。予想外の展開に思わ

ず笑ってしまうチャーミングな神宮寺が観ることができるWEB ムービーとなっている。

◇「アテレコする神宮寺さん」篇（4月24日公開）

神宮寺がムヒベタV液になりきり、初のアテレコに挑戦。

普段の神宮寺とは異なる声色で演じ、最後は机の下からひょっこり顔を出すお茶目な姿が魅力的なWEBムービーとなっている。

■WEBムービー撮影エピソード

◇神宮寺の素顔が垣間見え WEB動画はファン必見

頬杖をつきながら リラックスした表情で“神宮寺初”の体験について語る神宮寺、撮影中思いがけないことが起きて焦る神宮寺、ムヒベタV液になりきって、アテレコで商品特長を紹介する神宮寺など、それぞれ違った魅力の動画になっており、ファン必見だ。

◇V サインで魅せる神宮寺のキュートでお茶目な演技に注目

ムヒベタ「V」液にちなみ、象徴的なVサインポーズを披露する神宮寺。普段は見せないお茶目なリアクションや照れ笑いを交えながら、Webムービーならではの自然体な表情も満載。

カメラ目線でのかわいい仕草や机の下から顔を出すコミカルなシーンなど、神宮寺の多彩な魅力が凝縮されている。かっこいいTVCMとはひと味違う神宮寺の一面が光る映像をお見逃しなく。

■神宮寺勇太 インタビュー

Q：CM撮影を終えての感想をお聞かせください。

CM撮影を終えて、すごくホッとしています。ブルーバックで撮らせていただいたので、自分でもどういうふうに完成するのか、まだイメージが湧ききっていないので、すごく楽しみだなというのが今一番の思いですね。（監督からは）美術館みたいなイメージだとお聞きして、すごくムヒベタV液に合う、洗練された感じになるのではないかなと想像しながらやりました。

Q：WEB動画の撮影もありましたが、声を変えてアテレコするシーンはいかがでしたか。

やり切りましたね。自分も撮影させていただいてすごく楽しかったです。ちょっと恥ずかしかったですけど。でも顔が映ってなかったのでアテレコみたいな感じになって助かりました。今までにない感じでしたね。

Q：ムヒベタのCMキャラクターが決まった際のご感想を教えてください。

めちゃくちゃうれしかったですね。このCMキャラクターを通して、自分が皆さんを助ける気持ちで、そして楽しく見てもらえたらなという想いでCM撮影を頑張りました。

Q：おひとりでの撮影で意識したことや難しかったことはありますか。

（平野）紫耀と岸（優太）くんがもうすでに（ムヒ、ヒビケア）CMを撮影していて、プレッシャーをひしひしと感じましたね。ふたりがすごくバチッと決めていたので、自分も負けずにムヒベタV液のCMキャラクターを務められるよう頑張ろうという思いで、今日、謎に早起きしちゃいましたね。

Q：神宮寺さんがCMキャラクターとなったことで、ムヒ、ヒビケアと合わせてNumber_iのメンバーの皆さんが個人としてCMキャラクターを担当することになりました。異色の形でメンバーが揃ったことに対して、どのような感想をお持ちですか。

ふたりのCMが素敵だったんで、それに負けないようにっていうのももちろんそうですけど、季節をコンプリートさせていただけているというか、春夏秋、飛んで冬ですよね。春（ムヒベタV液）、夏（ムヒ）、冬（ヒビケア）と四季ある中の3つを僕たちNumber_iに任せていただいて、すごくうれしいなと思いました。商品も違いCMのトーンもそれぞれ違いますし、それぞれの商品が際立っているんじゃないかなと思うので、季節の変わり目でドラッグストアに行くのが楽しみです。

Q：今回の商品は日本初となるストロングタイプステロイドのロールオンタイプの湿疹薬です。“初”にちなみ、最近の“神宮寺初”の経験やチャレンジなどがあればぜひ教えてください。

時計のブレスレットを初めて自分で変えましたね。目が疲れるんですよ。こんな細いところを通すので、すごく目が疲れるんですけど、やりがいはありましたね。滝汗かきました。なかなか見えなくて。ブレスレットを変えた後は、やってよかったなって思いました。

Q：青い世界観が印象的なCMですが、“青”にまつわるエピソードがあれば教えてください。

青って、自分の好きな色でもあり、だから青いものに潜在的に惹かれるんですよね。青いものってなんだろうと思って想像していたんですけど、この間、青い椅子を買いましたね。こういうダークネイビーっぽい感じじゃなくて、もっとバス停っぽい（明るい）色の椅子を買いましたね。それが結構お気に入りです。

Q：ロールオンタイプで「いつでもどこでも持ち歩けて塗れる」のが特徴の商品ですが、神宮寺さんはどこに持ち歩きたいですか？ またどこに持って行きたいですか？

遊びに行く時、どっか行く時とか、バッグとか鞄を、荷物を持ち歩かずに出る時があるんですけど、あれはポッケに入れられるくらい本当に小さかったので、どこにでも持ち歩きたいなと思いました。皆さんのポッケに忍ばせられるなと思いました。（おでかけの時の）相棒ですね。

■関連リンク

池田模範堂 OFFICIAL SITE

https://www.ikedamohando.co.jp/

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