日本テレビ水曜ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』第2話では、ついに涼子（麻生久美子）の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）探しが本格的に動き出した。とはいえ、手掛かりは「大阪在住」「親の事業を継承」「名字は佐藤」という、あまりにも心もとないものばかり。人口800万人を超える街で、そんな相手をどうやって探すのか。 参考：波瑠、『月夜行路』で開花させる新たな魅力『フェイクマミー』