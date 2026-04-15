【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、自身最大規模となる北米ツアー『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』を開催することが決定した。 ■ファイナル公演は約2万人を収容するロサンゼルスの歴史的会場「Hollywood Bowl」 本ツアーは、8月4日のアメリカ・ボストン公演を皮切りに、ブルックリン、ハミルトン、シアトル、オークランド、ロサンゼルスの全6都市にて単独