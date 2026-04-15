YOASOBI 自身最大規模の北米ツアー開催決定！4作目の英語版EP『E-SIDE 4』の配信リリースも発表

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YOASOBIが、自身最大規模となる北米ツアー『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』を開催することが決定した。

■ファイナル公演は約2万人を収容するロサンゼルスの歴史的会場「Hollywood Bowl」

本ツアーは、8月4日のアメリカ・ボストン公演を皮切りに、ブルックリン、ハミルトン、シアトル、オークランド、ロサンゼルスの全6都市にて単独公演を実施。

さらに、カナダ・モントリオールで開催される国際的音楽フェス『OSHEAGA』、アメリカ・シカゴで開催される『Lollapalooza』への出演も予定。そして、ファイナル公演は、約2万人を収容するロサンゼルスの歴史的会場「Hollywood Bowl」で開催される。

ツアータイトル『NEVER ENDING STORIES』には、“小説を音楽にするユニット”としての原点に立ち返り、これまで紡いできたYOASOBIの物語を北米の地へ届けるとともに、その先の未来へと繋げていくという想いが込められている。

単独公演のチケットは、現地時間4月21日15時よりCrunchyroll先行販売が開始。その後、現地時間4月22日15時よりYOASOBIオフィシャル先行販売がスタート。一般発売は、現地時間4月23日15時よりTicketmaster.comにて実施される。アメリカからグッズ購入が可能となるオンラインストアもオープンした。その他、ツアー詳細はオフィシャルサイトで。

■『E-SIDE 4』には全9曲の英語バージョンを収録

さらに、英語版第4弾EP『E-SIDE 4』が4月24日に配信リリースされることが決定し、ジャケット写真が公開された。

本作は全編英語歌詞で構成。「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、あらたに英語版として再録されたコーラスが印象的な「HEART BEAT」、そして最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲を収録している。4月15日よりPre-Saveも開始となった。

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL EP『E-SIDE 4』

■【画像】YOASOBIのアーティスト写真

■【画像】ツアーのキービジュアル

■【画像】『E-SIDE 4』のジャケット写真

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