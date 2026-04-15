直近のプレミアリーグではアーセナルを下したボーンマス。先制に成功し、ヴィクトル・ギェケレシュのPKで同点に追い付かれたが、アレックス・スコットが決勝点を上げ、リーグ首位クラブに土をつけた。そんな勢いに乗るボーンマスだが、指揮官であるアンドニ・イラオラ監督の今季限りでの退任が発表された。2023年からボーンマスを指揮しており、クラブは残留を求め契約延長を打診するも、本人は退団を希望したため、今回の発表に至