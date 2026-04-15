タレントの久本雅美（67）が15日までに自身のインスタグラムを更新。妹のタレント・久本朋子（61）との休日ショットを公開した。「凄ーーい！！贅沢な時間を、有難うございました！！お世話になってるドクターの別荘へ、ご招待して頂きました」と書き出し、ズラリと並ぶ料理を前にグラスを手に乾杯する姉妹ショットを投稿。「海が目の前最高のビュー！美味しいお料理！美味しいお酒！凄すぎます癒されました感謝ーー！