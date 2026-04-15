◇パ・リーグロッテ9―7日本ハム（2026年4月15日ZOZOマリン）ロッテ先発のドラフト1位新人・毛利海大は、3回を3安打5四球で5失点と崩れた。2―0の3回に4四球と制球が乱れて失点を重ね「きょうは打者と勝負できていなかった」と悔やんだ。3回は先頭打者への四球に続いて奈良間に同点2ランを被弾。さらに3四球で1死満塁とし、水谷の右犠飛と清水優の2点二塁打で一気に5点を失った。開幕投手に抜てきされて5回無失点で