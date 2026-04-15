京都府南丹市の山林で遺体で発見された市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）について、遺体を遺棄した疑いが強まったとして、京都府警は、父親を死体遺棄容疑で逮捕した。１６日、府警への取材でわかった。父親は任意の事情聴取に対し、遺棄を認めているという。捜査関係者によると、父親は、結希君の遺体を南丹市内の山林に遺棄した疑い。府警は１５日、容疑者不詳の死体遺棄容疑で自宅を捜索。両親らから任意で事情を聞