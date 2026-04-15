京都府南丹市の山林で遺体で発見された市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）について、遺体を遺棄した疑いが強まったとして、京都府警は、父親を死体遺棄容疑で逮捕した。

１６日、府警への取材でわかった。父親は任意の事情聴取に対し、遺棄を認めているという。

捜査関係者によると、父親は、結希君の遺体を南丹市内の山林に遺棄した疑い。

府警は１５日、容疑者不詳の死体遺棄容疑で自宅を捜索。両親らから任意で事情を聞いていた。

結希君は１３日、同小から南約２キロの山林で、遺体で発見された。靴は履いていなかった。司法解剖の結果、死亡推定時期は３月下旬とされた。目立った外傷はなく死因は不詳だった。

３月２９日には、通学かばんが同小西約３キロの山中で、今月１２日には結希君のスニーカーに似た黒い靴が南西約６キロの山中でそれぞれ発見された。

所持品と遺体が異なる場所で見つかるなど不可解な点があることから、府警は結希君が死亡後に遺棄されたとみて捜査していた。

５年生だった結希君は終業式前日の３月２３日に登校しなかったため、同小が同日午前１１時５０分頃、母親に連絡。行方不明になっていることが判明し、父親が正午頃に１１０番していた。

学校側への父親の説明では、同日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で父親の車から降りた後、行方がわからなくなっていたとしていた。当日、学校の防犯カメラには、結希君の姿は映っていなかった。