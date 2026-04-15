◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ9-7日本ハム(15日、ZOZOマリンスタジアム)日本ハムがロッテとのカード2戦目を接戦で落としました。この日先発した加藤貴之投手は初回、先頭から連打と味方の送球ミスがあり先制点を奪われます。さらに1アウト3塁の場面で犠牲フライで1点を追加されました。2点を追う打線は3回、奈良間大己選手が2ランホームランを放ち、同点に追いつきます。さらに四球で1アウト満塁のチャンスを作ると、水谷瞬選手が