◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ9-7日本ハム(15日、ZOZOマリンスタジアム)

日本ハムがロッテとのカード2戦目を接戦で落としました。

この日先発した加藤貴之投手は初回、先頭から連打と味方の送球ミスがあり先制点を奪われます。さらに1アウト3塁の場面で犠牲フライで1点を追加されました。

2点を追う打線は3回、奈良間大己選手が2ランホームランを放ち、同点に追いつきます。さらに四球で1アウト満塁のチャンスを作ると、水谷瞬選手が犠牲フライをあげ勝ち越しに成功。続く清水優心選手がツーベースヒットで2点を追加し、この回一挙5点を奪い逆転しました。

援護を受けた加藤投手ですが3回に西川史礁選手に3ランを浴び同点。4回は四球と安打で2アウト2、3塁のピンチを迎えると藤原恭大選手にタイムリーヒットで2点を返され、勝ち越しを許しました。

加藤投手はここで降板。代わった福谷浩司選手は西川選手にツーベースヒットを浴び5-8とされました。

それでも直後の攻撃、万波中正選手がソロホームランを放ち1点を返すと、7回にはレイエス選手もホームランを放ち、1点差に詰め寄ります。

8回には2アウト1、2塁のチャンスを作りますが奈良間選手が空振り三振。9回も得点できず7-9で敗れました。