Image: NASA/Josh Valcarcel, Edited by Gizmodo たしかに、｢なにあれ？｣とは思うよね。NASA（アメリカ航空宇宙局）のアルテミス2は、輝かしい成功を収めて地球に帰還しました。大気圏再突入の際、オリオンカプセルの耐熱シールドは1,650度に達する高温から宇宙船と乗組員を守りましたが、着水後、宇宙飛行関係者の一部から、一見して異常な損傷のように見える箇所があると指摘されました。