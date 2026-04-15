【モデルプレス＝2026/04/15】ゆずの公式サイトが、4月15日に更新された。北川悠仁の母が亡くなったことを報告した。【写真】ゆず北川「溶け込んでる」と話題のなにわ男子との舞台裏ショット◆ゆず北川悠仁の母が死去サイトでは「ゆず・北川悠仁に関するお知らせ」とし、「北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました」と報告。「生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、 ここに謹んでご報告申し上げます」と記