ゆず北川悠仁、母が死去 事務所サイトで公表「今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう」【全文】
【モデルプレス＝2026/04/15】ゆずの公式サイトが、4月15日に更新された。北川悠仁の母が亡くなったことを報告した。
【写真】ゆず北川「溶け込んでる」と話題のなにわ男子との舞台裏ショット
サイトでは「ゆず・北川悠仁に関するお知らせ」とし、「北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました」と報告。「生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、 ここに謹んでご報告申し上げます」と記した。
葬儀・告別式については、近親者のみで執り行われたといい、「ご弔問ならびにご香典、ご供物、ご供花はご辞退申し上げます」と伝えた。最後には「今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
ゆず・北川悠仁に関するお知らせ
いつもゆずへの温かな応援、ありがとうございます。
北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました。 生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、 ここに謹んでご報告申し上げます。
葬儀・告別式につきましては、故人の遺志により、近親者のみで滞りなく執り行われました。つきましては、ご弔問ならびにご香典、ご供物、ご供花はご辞退申し上げます。
今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
株式会社セーニャ
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◆ゆず北川悠仁の母が死去
サイトでは「ゆず・北川悠仁に関するお知らせ」とし、「北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました」と報告。「生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、 ここに謹んでご報告申し上げます」と記した。
葬儀・告別式については、近親者のみで執り行われたといい、「ご弔問ならびにご香典、ご供物、ご供花はご辞退申し上げます」と伝えた。最後には「今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆全文
ゆず・北川悠仁に関するお知らせ
いつもゆずへの温かな応援、ありがとうございます。
北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました。 生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、 ここに謹んでご報告申し上げます。
葬儀・告別式につきましては、故人の遺志により、近親者のみで滞りなく執り行われました。つきましては、ご弔問ならびにご香典、ご供物、ご供花はご辞退申し上げます。
今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
株式会社セーニャ
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