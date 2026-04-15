タレントでモデルのpeco（30）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。息子から隠しているキッチン家電を打ち明けた。「手間抜き家事を極めた女」が大集合。細かいところは気にしないというpecoは消えそうな電球や椅子の足についたペットの毛はそのままにしていることを打ち明け、共演者らを笑わせた。ゲストの俳優・満島真之介が収録日の朝に、フードプロセッサーなどを使って朝食を作った