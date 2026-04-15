タレントでモデルのpeco（30）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。息子から隠しているキッチン家電を打ち明けた。

「手間抜き家事を極めた女」が大集合。細かいところは気にしないというpecoは消えそうな電球や椅子の足についたペットの毛はそのままにしていることを打ち明け、共演者らを笑わせた。

ゲストの俳優・満島真之介が収録日の朝に、フードプロセッサーなどを使って朝食を作った話をすると、信じられないと驚いた表情に。

そして、「フードプロセッサーは隠してる」と告白。「息子がそれ見つけるとジュース作りたいと言われるから、フードプロセッサー洗うの面倒くさいから」と洗う手間を省くためだと力説。また、フルーツジュースを作る際には「袋の中でフルーツを手でもみます」と衝撃の作り方を明かし、「ゴロゴロしてた方がおいしいから」と言い放った。

pecoは2016年にりゅうちぇるさんとの結婚を発表し、18年に男児を出産。22年にはryuchellさんと離婚し“人生のパートナー”になったことを明かしていた。翌年、ryuchellさんが他界してから、ひとりで子供を育てている。