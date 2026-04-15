【その他の画像・動画等を元記事で観る】 土屋太鳳が8月3日に初ライブ 『TAO TSUCHIYA presents － Mo’ swing －』を東京・ブルーノート・プレイスで開催する。 ■演者として培った感性と表現力を注ぎ、「本物」が響く夜 俳優として生きる土屋太鳳が、役作りのスパイスとして、あるいは迷ったときの羅針盤として心に抱きしめ続けてきた、音楽。 彼女のルーツでもある「熱いジャズセッショ