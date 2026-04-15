タレント島崎和歌子（53）が、15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、芸能界の大先輩宅での失態を明かした。番組テーマは「物価高でカツカツ家計の救済ワザ」。物価高騰で人々の生活が苦境に陥る中、目からウロコの生活術が披露され、故障したパソコンを火災保険で修理できる場合があるという裏技が紹介された。すると島崎は、女優の秋野暢子のホームパーティーに招かれた時の失敗談を披