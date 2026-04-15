株式会社ファーストイノベーションは、運営メディア「ＳＥＳＰｌｕｓ」にてＸユーザーを対象に「２０２６年ゴールデンウィーク（ＧＷ）の過ごし方に関するアンケート」の結果をもとに、「ＧＷの過ごし方ランキング２０２６」を発表した。この調査は、全国の男女２５５人を対象に実施し、２０２６年のＧＷにおける過ごし方・消費意識・楽しみ方について分析。その結果、「自宅で過ごす」層が最も多く、物価高や混雑回避を背景