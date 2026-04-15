今年のゴールデンウィークの過ごし方は？　自宅で過ごす“巣ごもり型”が主流　予算１万円以下が過半数「節約志向」も明らかに

株式会社ファーストイノベーションは、運営メディア「ＳＥＳ Ｐｌｕｓ」にてＸユーザーを対象に「２０２６年ゴールデンウィーク（ＧＷ）の過ごし方に関するアンケート」の結果をもとに、「ＧＷの過ごし方ランキング２０２６」を発表した。

この調査は、全国の男女２５５人を対象に実施し、２０２６年のＧＷにおける過ごし方・消費意識・楽しみ方について分析。その結果、「自宅で過ごす」層が最も多く、物価高や混雑回避を背景とした“節約志向・巣ごもり志向”が顕著に表れた。

◆ＧＷの過ごし方ランキング２０２６

１位：家で過ごす（４６．７％／１１９人）

２位：日帰り・近場で外出（２１．６％／５５人）

３位：国内旅行（宿泊あり）（１３．３％／３４人）

４位：帰省する（８．６％／２２人）

５位：まだ決めていない（５．５％／１４人）

６位：仕事がある（３．５％／９人）

７位：海外旅行（０．８％／２人）

最も多かったのは「家で過ごす」で、全体の約半数を占める結果に。一方で外出する層も一定数存在するものの、その多くは「日帰り・近場」に集中しており、遠出を避ける傾向がみられる。

◆ＧＷの予算ランキング

１位：〜１万円（５４．９％／１４０人）

２位：１〜３万円（２７．８％／７１人）

３位：３〜５万円（９．８％／２５人）

４位：５〜１０万円（５．１％／１３人）

５位：１０万円以上（２．４％／６人）

半数以上が「１万円以内」と回答しており、ＧＷにおいても強い節約意識がみられる。旅行やイベントよりも、低コストで楽しむスタイルが主流となっている。

◆外出派の過ごし方

主な回答としては、「観光地巡り」「グルメ・食べ歩き」「温泉・リゾート」「ショッピング」「テーマパーク」などが挙げられた。外出する層は、日常とは異なる体験やリフレッシュを目的とする“非日常志向”が強く、特に観光・グルメ・温泉といった人気ジャンルが上位を占めている。

◆自宅での過ごし方

「映画・ドラマ・アニメ鑑賞」や「ＳＮＳ・ＹｏｕＴｕｂｅ・動画視聴」、「ゲーム」といったデジタルコンテンツが中心となった。そのほか、「何もせずゆっくり過ごす」「読書・漫画」「仕事・勉強」など、個人のライフスタイルに合わせた多様な過ごし方もみられる。自宅では手軽に楽しめるコンテンツ消費が主流となっており、“おうち時間”の充実が重視されていることが明らかになった。

今回の調査から、２０２６年のＧＷは「自宅で過ごす“巣ごもり型ＧＷ”が主流」「予算は１万円以下が過半数の節約志向」「外出する場合は『近場・短期』が中心」「自宅では動画視聴などデジタル消費が主流」という特徴が明らかになった。これらの結果から、消費行動は「低コスト・高満足」を重視する方向へシフトしていると考えられる。