元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が15日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーを訪れた様子を投稿した。「幸せ」とつづり、ボディーラインが際立つピチピチの赤いニットトップスにデニムをコーディネートしたファッションを公開。トイ・ストーリー・マニアのアトラクション前で撮影したショットなどもアップした。さらに、東京・豊洲で開催中の「ピクサーの世界展」での写真や動画も投稿。モンスターズ・インク