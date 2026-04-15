元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が15日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーを訪れた様子を投稿した。

「幸せ」とつづり、ボディーラインが際立つピチピチの赤いニットトップスにデニムをコーディネートしたファッションを公開。トイ・ストーリー・マニアのアトラクション前で撮影したショットなどもアップした。

さらに、東京・豊洲で開催中の「ピクサーの世界展」での写真や動画も投稿。モンスターズ・インクなどの世界に魅了された表情を見せた。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛いぞ」「大人可愛い」「赤色似合うねぇ」「なんでそんなに可愛いの」「東京ディズニーシーの美女」などのコメントがせられている。

本郷は大阪府出身。15年、第2回AKB48グループドラフト会議のチームN1位指名でNMB48に加入。21年4月に「BUBKA」で初の水着グラビア披露。22年6月には1st写真集「美しい果実」を発売。23年5月に2nd写真集「どこを見ればいい？」も発売。同年6月、NMB48を卒業。25年12月には3rd写真集「いつのまに、」を発売。趣味はギター。特技は歌、ダンス。157センチ。血液型B。