新潟県胎内市では春を彩るチューリップの開花が進み、訪れた人たちを楽しませています。暖かい日が続いたことで、例年以上に順調に育っているということです。 【氏田陽菜アナウンサー】 「胎内市では白・黄色・ピンクと、色鮮やかにチューリップが咲いていて、まさに春らんまんの絶景。冷たい風が吹いていますが、ゆらゆらと揺れるチューリップのかわいらしい姿も楽しめます」 胎内市の長池憩いの森公