新潟県胎内市では春を彩るチューリップの開花が進み、訪れた人たちを楽しませています。暖かい日が続いたことで、例年以上に順調に育っているということです。

【氏田陽菜アナウンサー】

「胎内市では白・黄色・ピンクと、色鮮やかにチューリップが咲いていて、まさに春らんまんの絶景。冷たい風が吹いていますが、ゆらゆらと揺れるチューリップのかわいらしい姿も楽しめます」



胎内市の長池憩いの森公園で4月15日から見られるのが、900種類・80万本のチューリップ。



今週末から始まるチューリップフェスティバルに合わせて開放する予定でしたが、春先の気温が高かったことで、例年より1週間ほど早く咲いたため、開放期間を前倒ししたということです。



春の訪れを待ち侘びていた人たちが、さっそく色とりどりのチューリップを楽しんでいました。



【訪れた人】

「春が来たなという感じ」



この女性とともに訪れていたこちらの男性、なんと花見を楽しみにハワイからやって来たと言います。



【訪れた人（ハワイから）】

「ハワイはワンカラー（1色だけ）。ソーハッピー」



【訪れた人】

「すごく喜んでくれたのでよかった」



【訪れた人】

「来年も一緒に来たいなと思って。去年も来て、今年こうやって（子どもが）生まれて来られたのでよかった」



また、4ヘクタールの広大な敷地にはチューリップだけでなく、菜の花畑も広がっています。



【胎内市農林水産課 速水隆 係長】

「チューリップと菜の花を一緒に楽しんでほしい」



すでに公園では春の花を楽しめますが、胎内市チューリップフェスティバルは4月18日に始まります。