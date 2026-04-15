900種類・80万本のチューリップ咲き誇る！新潟・胎内市で春らんまんの絶景「菜の花と一緒に楽しんでほしい」
新潟県胎内市では春を彩るチューリップの開花が進み、訪れた人たちを楽しませています。暖かい日が続いたことで、例年以上に順調に育っているということです。
【氏田陽菜アナウンサー】
「胎内市では白・黄色・ピンクと、色鮮やかにチューリップが咲いていて、まさに春らんまんの絶景。冷たい風が吹いていますが、ゆらゆらと揺れるチューリップのかわいらしい姿も楽しめます」
胎内市の長池憩いの森公園で4月15日から見られるのが、900種類・80万本のチューリップ。
今週末から始まるチューリップフェスティバルに合わせて開放する予定でしたが、春先の気温が高かったことで、例年より1週間ほど早く咲いたため、開放期間を前倒ししたということです。
春の訪れを待ち侘びていた人たちが、さっそく色とりどりのチューリップを楽しんでいました。
【訪れた人】
「春が来たなという感じ」
この女性とともに訪れていたこちらの男性、なんと花見を楽しみにハワイからやって来たと言います。
【訪れた人（ハワイから）】
「ハワイはワンカラー（1色だけ）。ソーハッピー」
【訪れた人】
「すごく喜んでくれたのでよかった」
【訪れた人】
「来年も一緒に来たいなと思って。去年も来て、今年こうやって（子どもが）生まれて来られたのでよかった」
また、4ヘクタールの広大な敷地にはチューリップだけでなく、菜の花畑も広がっています。
【胎内市農林水産課 速水隆 係長】
「チューリップと菜の花を一緒に楽しんでほしい」
すでに公園では春の花を楽しめますが、胎内市チューリップフェスティバルは4月18日に始まります。