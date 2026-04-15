今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある黒猫ちゃんの様子。パパさんのことが好きな猫ちゃんは、あるところも踏んでしまったそうです。その場所とは…。投稿はThreadsにて、6.3万回以上表示。いいね数は1万件を超えていました。 【写真：よく『猫に踏まれる夫』→今回踏まれていた場所が……笑ってしまう瞬間】 先日ネコに足を踏まれていた夫ですが、目も潰されてます 今回、Threadsに投稿したのは「Mayu」さん。登