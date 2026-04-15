猫の「排泄中」に見られたら危険な5つのサイン 1.何度もトイレに行く 猫が数分の間に何度もトイレに入ったり出たりを繰り返している場合、それは「おしっこをしたいのに十分に出せていない」状態、または「おしっこを出したばかりなのにまた行きたくなる」状態かもしれません。 これは膀胱炎や結石によって膀胱が刺激され、残尿感があるときや、尿道に結石などが詰まり排尿ができていないときによく見られる行動