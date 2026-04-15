先住猫に怒られても、ぴったり寄り添い続ける子猫。その一途で健気な姿に、多くの人が癒やされています。 話題の動画の再生回数は179万回を超え「しっぽにイタズラするわけでもなく、ただそっと近くに居たいって感じがケナゲ過ぎる！尊いなぁ…」「可愛いねえ。男の子より甘えん坊な女子って珍しい気がする」「そーーっとむぎくんの後ろに引っ付いてるのキュンとします」といったコメントが集まっています。 【