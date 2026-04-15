先住猫に怒られても、ぴったり寄り添い続ける子猫。その一途で健気な姿に、多くの人が癒やされています。

話題の動画の再生回数は179万回を超え「しっぽにイタズラするわけでもなく、ただそっと近くに居たいって感じがケナゲ過ぎる！尊いなぁ…」「可愛いねえ。男の子より甘えん坊な女子って珍しい気がする」「そーーっとむぎくんの後ろに引っ付いてるのキュンとします」といったコメントが集まっています。

【動画：先住猫のことが大好きになった保護子猫…ぴったりとくっつき続ける『尊い光景』】

先住猫と保護子猫たち

YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」に投稿されたのは、先住猫を好きになった保護子猫の姿です。

3匹の先住猫たちが外を眺めていると、起きてきた子猫たちがすぐに遊び始めました。そんな子猫たちを、先住猫の「むぎ」くんがそばで優しく見守っていたそうです。

怒られても離れない！

そんななか、子猫の1匹「トエル」ちゃんがむぎくんの隣にいたところ、ちょっとだけ怒られてしまいました。しかし、トエルちゃんはむぎくんから離れず、じっと見つめていたといいます。どうやら、むぎくんのことが大好きになってしまったようです。

ぴったり寄り添う子猫

毛づくろいをしているむぎくんの邪魔にならないようにと考えたのか、後ろに移動したトエルちゃん。動くしっぽが気になりつつも、ぴたっとくっついたままだったそうです。トエルちゃんの健気な姿がかわいい！

その後、別の先住猫「うに」くんにも甘えていたトエルちゃんでしたが、最後はお昼寝中のむぎくんのそばでじっとしていたといいます。すっかりむぎくんを大好きになり、片時も離れなくなってしまったトエルちゃんでした。

動画には「ずーっとくっついてんの可愛すぎる。惚れてまうやろ」「これだけ猫飼っててみんな仲良いってすごいな」「遠慮がちなのが、切ないくらいに可愛いですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。