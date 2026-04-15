きょう（15日）午後4時5分ごろ、香川県小豆島町地蔵埼沖で漁船とタンカーが衝突する事故がありました。 小豆島海上保安署によりますと、高松市の漁船「神宮丸(じんぐうまる)」と今治市の汽船「第十五伯菱丸(だいじゅうごはくりょうまる)」が小豆島地蔵埼南西3,000メートル付近の海上で衝突しました。 けが人はいませんでしたが、「神宮丸」の船体の一部が破損したということです。 事故当時は雨が降っていて、海上