俳優の須賀健太（31）が15日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演し、「舞台をやりたいと思ったきっかけ」という尊敬する先輩を明かした。アシスタントのお笑いコンビ「マヂカルラブリー」村上の「尊敬する先輩はいますか？」という質問に「森田剛さん」と即答。子役時代に出演した2006年のドラマ「喰いタン」（日本テレビ）で初共演し、「当時はお兄ちゃんとい