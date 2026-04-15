きょう午前、山形県東根市のラ・フランス畑で、ラ・フランスの摘花作業をしていた６４歳の女性が地面に転落し、大けがをしました。 警察によりますと、きょう午前１１時５分ごろ、東根市神町西二丁目のラ・フランス畑で、脚立にのぼりラ・フランスの摘花作業をしていた６４歳のパート従業員の女性が、およそ１.８メートル下の地面に転落しました。 近くで作業をしていた３０代の男性が転落に気付き１１９番通報した