◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１５日・みずほペイペイＤ）楽天の先発・古謝樹投手が、１点リードの７回途中で同点とされ降板。今季３度目の先発でまたも初勝利を逃した。古謝は前回８日の日本ハム戦（楽天モバイル最強）で、カストロのソロ本塁打のみの被安打１で９回を投げきりながら、味方打線が完封され負け投手に。中６日で登板したこの日は、６回まで３安打１失点。しかし、７回に先頭打者への四球をきっかけに１死