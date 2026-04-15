新スマホ「Nothing Phone (4a)」が日本で5月8日に発売！価格は58,800円からNothing Technologyの日本法人であるNothing Technology Japanは15日、同社が展開するメインブランド「Nothing」における新商品として5G対応ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (4a)」（型番：A069）を日本市場において2026年5月8日（金）10時より発売すると発表しています。また発売に先立って2026年4月15日（水）15時より順次予約