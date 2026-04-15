新スマホ「Nothing Phone (4a)」が日本で5月8日に発売！すでに受付中で、価格は5万8800円から。FeliCaに対応し、auや量販店などでも販売
|新スマホ「Nothing Phone (4a)」が日本で5月8日に発売！価格は58,800円から
Nothing Technologyの日本法人であるNothing Technology Japanは15日、同社が展開するメインブランド「Nothing」における新商品として5G対応ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (4a)」（型番：A069）を日本市場において2026年5月8日（金）10時より発売すると発表しています。また発売に先立って2026年4月15日（水）15時より順次予約受付を開始するとのこと。
日本で販売されるモデルはおサイフケータイ（FeliCa）やeSIMに対応し、内蔵メモリー（RAM）と内蔵ストレージは8GB RAM＋128GBストレージおよび8GB RAM＋256GBストレージがあり、本体色はホワイト、ブラック、ピンク、ブルーの4色展開で、価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格やNothing Technology Japanの公式Webストアなどでは8GB RAM＋128GBストレージが58,800円、8GB RAM＋256GBストレージが64,800円です。
なお、姉妹機である「Nothing Phone (4a) Pro」（型番：A069P）も4月15日15時より順次予約受付が開始され、発売日は2026年4月22日（水）9時となっており、価格は12GB RAM＋256GBストレージが79,800円となります。なお、Nothing Phone (4a) ProはNothing Technology Japanの公式Webストアのほか、楽天モバイルにて取り扱われます。
Nothing Phone (4a)はNothingブランドにおける廉価モデルの最新機種で、洗練されたプレミアムデザイン、大胆なカラーバリエーション、クラス最高レベルのカメラと先進のペリスコープ望遠レンズ、そしてパワフルなSnapdragonのパフォーマンスを融合させ、ミッドレンジスマホを再定義する強力な機種となっており、最新のNothing OSを搭載してハードウェアデザインの暖かさのあるテクノロジー感を反映しながら高速でスムーズ、そして高度にパーソナルなユーザーエクスペリエンス（UX）を提供します。
またNothingのデザインをさらに進化させ、人間的な温かさと洗練されたエンジニアリングを融合させており、Nothing Phone (4a)はシースルーデザインの上部には、カメラ、赤い録画ライト、そして最新のGlyphバーが配置され、デザインとともに機能性が強調されています。下部はシースルーデザインを通して内部構造を見ることができ、金属製ボタンや堅牢なカメラバンプ、そして強化されたフレームを備え、IP64準拠の防塵・防水性能と、最大水深25cmまで最長20分間の浸水に耐える設計によって抜群の耐久性を実現しています。
カラーバリエーションも新たな次元へ進化し、透明なブルーとソフトなピンクはNothingならではの洗練されたデザインを損なうことなく、温かみ、繊細さ、そして個性を表現しています。一方、Nothing Phone (4a)のカメラシステムは光学3.5倍ズーム（ペリスコープ式レンズ）やOISに対応した約5000万画素CMOSの望遠カメラと約5000万画素CMOSのメイン広角カメラ、ソニー製イメージセンサーによる超広角カメラ、そして約3200万画素CMOSの広角セルフィーカメラを搭載したクラス最高レベルの実力で、広大な風景からリアルなポートレートまで0.6倍から最大70倍デジタルズームであらゆるディテールを美しく捉えます。
同じくTrueLens Engine 4を搭載しており、先進的なマルチフレームRAW処理や12層のAIセグメンテーションに対応し、Ultra XDR写真でもモーションフォトでもポートレートでもリアルなディテールを映し出しインスタグラムでも共有できます。さらにUXも強化され、専門家が設計したプリセット、細かく調整可能なプロ仕様の設定、不要なオブジェクトを削除するAI消しゴム、新しい7種類のNothingウォーターマークが新たに加わります。
またGlyphインターフェースは単なるライトではなく、機能的で遊び心のあるビジュアルデザインであり、気を散らすことなく、スマホを裏返す手間を省くように設計されています。Nothing Phone (4a)では7つの正方形のライトゾーンに63個のミニLEDを配置した新しくデザインされたGlyphバーを採用し、各正方形は最大3500nitsのライトを正確に制御し、Nothing Phone (3a)のGlyphインターフェースよりも40％明るくなっています。
また2色射出成形ランプシェードを含む3つの特許取得済み技術を活用したこのデザインは光漏れがなく、滑らかな光の拡散を実現して明るい屋外でも通知を正確に確認することができます。Glyphバーは写真や動画撮影のソフトな補助光としても使用でき、通話やメッセージ、充電、タイマーなどの通知は進行状況によって自動的に通知され、連絡先や通知はカスタマイズでき、サウンドを組み合わせることによって大切な情報を表情豊かで遊び心のあるパターンで確実に伝えていちいち画面を確認する煩わしさを省くことができます。
画面は1.5K解像度（1224×2720ドット）や440ppiの6.78インチAMOLEDディスプレイを搭載し、隅々まで精細な描写を実現します。最大ピーク輝度4500nitsのディスプレイは直射日光下でもコンテンツを鮮明に映し出すことができ、120Hzアダプティブリフレッシュレートと2500Hzタッチサンプリングレートによってスムーズな操作性と瞬時の応答性を実現しているほか、2160HzのPWM調光により目の疲れを軽減します。また画面はCorning Gorilla Glass 7iで保護されており、前世代と比べ2倍の耐傷性を備え、1メートルの高さからの落下にも耐えるよう設計されています。
チップセット（SoC）はQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform」を搭載しており、CPUとグラフィックスが前機種と比べて7％高速化し、電力効率は10%向上しました。LPDDR4XとUFS 3.1を組み合わせることによってデータ速度が大幅に向上しています。またSnapdragon Neural Intellectと第6世代Qualcomm AIエンジンを活用したAIパフォーマンスはNothing Phone (2a)と比較して最大92.5％高速化されています。
電池は5080mAhの大容量バッテリーを搭載し、音楽および動画、ゲーム、メッセージの送受信を合わせて最大17時間使用でき、50W高速充電によってわずか30分でバッテリーの60％まで充電できます。高度なバッテリーマネジメントによって毎日充電した場合で3年以上に相当する1200回の充電サイクル後でも90％以上の容量を維持します。OSはAndroid 16をベースにした独自ユーザーインターフェース「Nothing OS 4.1」がプリインストールされており、3年間のOSバージョンアップと6年間のセキュリティーアップデートが保証されています。
携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）のスロットが1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しています。同梱品はNothing Phone (4a)本体のほか、Nothing Cable (c-c) 100cmやスクリーンプロテクター（貼付済み）、専用ケース「Phone (4a) Case」、SIMトレイ取り出しツールおよび安全と保証に関する情報といった紙類となっています。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
記事執筆：memn0ck
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