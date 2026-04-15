メイプル超合金・カズレーザーが、4月14日放送の『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（フジテレビ系）で番組を卑下する発言を連発し、物議を醸している。同番組は、毎回あるテーマを徹底調査する生放送の2時間バラエティ。この日は冒頭、同じく司会を務めるニューヨーク・屋敷裕政が「先週までの総合演出がクビになった」と冗談とも本音とも取れるボケを放ち、「（先週と企画が）ガラッと変わったんで、多分ク