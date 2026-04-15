4月8日に放送がスタートしたテレビ朝日系ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』で、土屋太鳳とダブル主演を務めているtimelesz・佐藤勝利。過去に『相棒』や『特捜9』など多くの大ヒット刑事ドラマを生み出している“テレ朝水9枠”で刑事役を演じる今作は、佐藤の俳優人生にとって大きな挑戦にもなりそうだ。そこで本記事では、ドラマで佐藤が演じる役柄などにも触れながら、見どころを紹介していきたい。【関連】timelesz佐藤勝