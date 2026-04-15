Nothing Japanは15日、天王洲のWHAT CAFEで発表会「NOTHING 2026 SPRING UPDATE」を開催した。発表会では、Nothing Japanマネージングディレクターの黒住吉郎氏に加え、英Nothingからチーフ・ブランド・オフィサーのチャーリー・スミス氏が登壇。「Nothing Phone (4a)」シリーズなどをお披露目した。 アバンギャルディと黒住吉郎氏（中央左）、チャーリー・スミス氏