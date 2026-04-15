【モデルプレス＝2026/04/15】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が4月14日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の岸田タツヤと柄を揃えたミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。【写真】新婚の29歳美人アナ「スタイル抜群」イケメン夫とのお揃いゴルフウェア姿◆高木由梨奈、ミニスカゴルフウェア姿で夫・岸田タツヤとお揃い2ショット公開高木は「やっと半袖プレー この日もお揃いで」とコメントし、ゴルフ場での岸田との