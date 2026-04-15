高木由梨奈アナ、イケメン夫とのお揃いゴルフウェア姿披露 ミニスカ美脚スラリ「上下で柄を合わせるのおしゃれ」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/15】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が4月14日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の岸田タツヤと柄を揃えたミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。
【写真】新婚の29歳美人アナ「スタイル抜群」イケメン夫とのお揃いゴルフウェア姿
高木は「やっと半袖プレー この日もお揃いで」とコメントし、ゴルフ場での岸田との2ショットを公開。岸田は白地にアルファベット柄のポロシャツにベージュのパンツを合わせたコーディネート、高木は同じ柄のミニスカートにベージュの無地ポロシャツを着用し、美しい脚を披露した。さらに、トップスとボトムスで柄をリンクさせた、夫婦ならではのこなれたコーディネートも見せている。
この投稿に、ファンからは「上下で柄を合わせるのおしゃれ」「美脚でスタイル抜群」「素敵な身長差」「ペアルック仲良し」などと反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆高木由梨奈、ミニスカゴルフウェア姿で夫・岸田タツヤとお揃い2ショット公開
高木は「やっと半袖プレー この日もお揃いで」とコメントし、ゴルフ場での岸田との2ショットを公開。岸田は白地にアルファベット柄のポロシャツにベージュのパンツを合わせたコーディネート、高木は同じ柄のミニスカートにベージュの無地ポロシャツを着用し、美しい脚を披露した。さらに、トップスとボトムスで柄をリンクさせた、夫婦ならではのこなれたコーディネートも見せている。
◆高木由梨奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「上下で柄を合わせるのおしゃれ」「美脚でスタイル抜群」「素敵な身長差」「ペアルック仲良し」などと反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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