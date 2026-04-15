「こんなの地上波で放送しちゃっていいんですか！？」「モラハラ夫、許せない！」「サレ妻の復讐楽しみ〜」などSNSでも話題のテレ東不倫復讐劇新シリーズ、水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）。トリプル主演の水崎綾女さん、篠田麻里子さん、矢吹奈子さんにインタビュー。【動画】鉄の掟で結ばれたサレ妻3人が、シタ夫に私刑執行「サレタ側の復讐」鉄の掟で結ばれた3人、お互いの印象は？――水