不倫“サレタ側”の妻が集結！“シタ側”の夫について語る⁉水崎綾女×篠田麻里子×矢吹奈子インタビュー：サレタ側の復讐
「こんなの地上波で放送しちゃっていいんですか！？」「モラハラ夫、許せない！」「サレ妻の復讐楽しみ〜」などSNSでも話題のテレ東不倫復讐劇新シリーズ、水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）。トリプル主演の水崎綾女さん、篠田麻里子さん、矢吹奈子さんにインタビュー。
【動画】鉄の掟で結ばれたサレ妻3人が、シタ夫に私刑執行「サレタ側の復讐」
――水崎さん演じる岸本奈津子、篠田さん演じる遠藤佳乃、矢吹さん演じる早乙女麗奈、不倫を“サレタ側”の妻が“復讐同盟”を結成し、それぞれの夫に交換復讐をしていく物語。鉄の掟で結ばれた3人を演じるお三方ですが、それぞれの印象は？
水崎「麻里ちゃんは、衣装合わせの時に初めてお会いして、『顔小さい！身長高い！スタイルいい！』というのが最初の印象でした」
篠田「初対面で『よろしくー！』と抱きついてくれて。クールそうに見えるけど、すごく話しやすいと思いました」
矢吹「いつも『今日もかわいいねー』と声をかけてくれるのが、すごくうれしい」
水崎「だってかわいいんですもん」
（と、矢吹さんの頭を頭ぽんぽん）
矢吹「うれしい」
水崎「奈子ちゃんは、もう少しクールな感じかなと思っていたけど、“小柄でかわいい生き物”(笑)」
矢吹「（本作で演じる）麗奈と一緒だ」
水崎「でも、私服はボーイッシュでクールな感じ。麗奈みたいにワンピースを着てそうなイメージだったけど、パーカーにデニムとかカッコいい系だから意外だった。そのままダンス踊れそう」
矢吹「確かに、そこは意識しているかも。いつでもダンス踊れます！」
一同爆笑！
矢吹「麻里子様に関しては、どこからが第一印象かわからなくて。AKB48を小学3、4年生くらいからずっと見ていて、ライブにも行っていたし、元々ファンだったので。まさかご一緒できるとは思わなかったし、しかも親友役なんて！ 当時の私に教えてあげたい」
水崎「10年後、親友になるよって」
篠田「年代が違うからね(笑)」
水崎「奈子ちゃんと私、同じ干支だよ。だから『同い年だよね』とか言ってるんだけど、12歳上(笑)」
矢吹「でも役では2歳差ですもんね。だから、そのくらいの感覚でしゃべりにいっちゃってるから…」
水崎＆篠田「優しい！」
篠田「頑張って下げてるよね、精神年齢を」
水崎「グッて下げてる」
矢吹「下げてくれてたんですね。そのおかげでしゃべりやすいかも。綾女さんはクールな印象だったけど、いろいろしゃべりにきてくれるから、そのギャップが愛おしいです」
――モラハラ＆不倫夫・岸本義隆を演じる二階堂高嗣さん(Kis-My-Ft2)、本気の不倫中の夫・遠藤将生を演じる落合モトキさん、女遊びがやめられない夫・早乙女樹を演じる郄松アロハさん(超特急)、それぞれの夫役の方々の印象は？
矢吹「アロハさんは、グループの中でも“真っ直ぐ担当”だとおっしゃっていましたが、明るくてキラキラした方で、不倫するような感じが全くないんです。そのアロハさんがどんなクズ夫を演じられるのか、私もワクワクしています。ドラマの後半を楽しみにしていてください」
篠田「モトキさんは、これまで出演された作品から感じていた個性的で独特な雰囲気を持っている方という印象通り、間やニュアンスがすばらしくて。ご本人も『白衣を着るのを楽しみにしていた』とおっしゃっていましたが、今回の研究者役がピッタリだと思います。いろんな夫婦の形がありますが、遠藤家は大人で冷静で、でもちょっとずつ崩れていく…という物語ができると思います」
水崎「2人とも身長が高いよね。遠藤家は高身長スタイルいい夫婦、早乙女家はかわいらしい夫婦」
矢吹「うちは“かわいい担当”なので(笑)」
水崎「岸本家は、毎日毎日、罵倒されて、食器を投げつけられて…という撮影が続いています。二階堂さんはクールなイメージだったけど、気さくな方で『緊張も人見知りも、俺全然しないよ』とおっしゃってて。『このセリフで、こうアクションしてくれたら怒りやすい』と細かいところまで話し合いができて、言いたいけど言いづらいというわだかまりなく撮影できるのでストレスフリーです。アイドルをされていますが、現場では“THE俳優さん”で。切り替えがすごいのはさすがだと思っています」
今夜放送、水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）第3話は？
第3話「ゲス不倫を捉えた隠しカメラ」
交換復讐の最初のターゲットは、奈津子(水崎綾女)の夫・義隆(二階堂高嗣)。佳乃(篠田麻里子)の作戦通り、証拠を集めるために奈津子は家の隅々に隠しカメラを設置し、義隆に偽の不在予定を伝えて“罠”を仕掛ける。狙い通り、まんまと家を訪ねてきた不倫相手・まどか(矢野ななか)との様子を、モニター越しに監視する奈津子・佳乃・麗奈(矢吹奈子)だったが、予期せぬ事態が起こり…。奈津子は証拠集めに疲弊するなか、更なる復讐を決意する…！
第1話と最新話は「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
水崎綾女（みさき・あやめ）
1989年4月26日生まれ。兵庫県出身。主な出演作はドラマ「キューティーハニー THE LIVE」（テレ東）、スーパー戦隊シリーズ「特命戦隊ゴーバスターズ」（テレビ朝日系）、映画「ユダ -Judas-」（2013年公開）、映画「光」（2017年公開）、映画「洗骨」（2019年公開）、ドラマ「今際の国のアリス」（Netflix）など。
X：@ayame0426
Instagram：＠misakiayame
篠田麻里子（しのだ・まりこ）
1986年3月11日生まれ。福岡県出身。AKB48の元メンバーで、「神7」としてトップクラスの人気を誇った。主な出演作は、ドラマ「大切なことはすべて君が教えてくれた」（フジテレビ系）、「離婚しない男-サレ夫と悪嫁の騙し愛-」（テレビ朝日系）、「水戸黄門」（BS-TBS）、映画「ギャングース」（2018年公開）、映画「BLUE FIGHT-蒼き若者たちのブレイキングダウン-」（2025年公開）など。
X：@mariko_dayo
Instagram：@shinodamariko3
TikTok：@marikoshinoda
Youtube
矢吹奈子（やぶき・なこ）
2001年6月18日生まれ。東京都出身。HKT48・AKB48元メンバー、日韓合同グローバルガールズグループIZ*ONE出身。主な出演作は、ドラマ「沼る。港区女子高生」（日本テレビ系）、「18歳、新妻、不倫します。」（朝日放送テレビ）、「恋愛のすゝめ」、「御上先生」（ともにTBS系）、映画「君がトクベツ」（2025年公開）など。ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（テレビ朝日系）にも出演中。
X：@nako_yabuki_75
Instagram：@75_yabuki
TikTok：@nako_75_
【動画】鉄の掟で結ばれたサレ妻3人が、シタ夫に私刑執行「サレタ側の復讐」
鉄の掟で結ばれた3人、お互いの印象は？
――水崎さん演じる岸本奈津子、篠田さん演じる遠藤佳乃、矢吹さん演じる早乙女麗奈、不倫を“サレタ側”の妻が“復讐同盟”を結成し、それぞれの夫に交換復讐をしていく物語。鉄の掟で結ばれた3人を演じるお三方ですが、それぞれの印象は？
篠田「初対面で『よろしくー！』と抱きついてくれて。クールそうに見えるけど、すごく話しやすいと思いました」
矢吹「いつも『今日もかわいいねー』と声をかけてくれるのが、すごくうれしい」
水崎「だってかわいいんですもん」
（と、矢吹さんの頭を頭ぽんぽん）
矢吹「うれしい」
水崎「奈子ちゃんは、もう少しクールな感じかなと思っていたけど、“小柄でかわいい生き物”(笑)」
矢吹「（本作で演じる）麗奈と一緒だ」
水崎「でも、私服はボーイッシュでクールな感じ。麗奈みたいにワンピースを着てそうなイメージだったけど、パーカーにデニムとかカッコいい系だから意外だった。そのままダンス踊れそう」
矢吹「確かに、そこは意識しているかも。いつでもダンス踊れます！」
一同爆笑！
矢吹「麻里子様に関しては、どこからが第一印象かわからなくて。AKB48を小学3、4年生くらいからずっと見ていて、ライブにも行っていたし、元々ファンだったので。まさかご一緒できるとは思わなかったし、しかも親友役なんて！ 当時の私に教えてあげたい」
水崎「10年後、親友になるよって」
篠田「年代が違うからね(笑)」
水崎「奈子ちゃんと私、同じ干支だよ。だから『同い年だよね』とか言ってるんだけど、12歳上(笑)」
矢吹「でも役では2歳差ですもんね。だから、そのくらいの感覚でしゃべりにいっちゃってるから…」
水崎＆篠田「優しい！」
篠田「頑張って下げてるよね、精神年齢を」
水崎「グッて下げてる」
矢吹「下げてくれてたんですね。そのおかげでしゃべりやすいかも。綾女さんはクールな印象だったけど、いろいろしゃべりにきてくれるから、そのギャップが愛おしいです」
――モラハラ＆不倫夫・岸本義隆を演じる二階堂高嗣さん(Kis-My-Ft2)、本気の不倫中の夫・遠藤将生を演じる落合モトキさん、女遊びがやめられない夫・早乙女樹を演じる郄松アロハさん(超特急)、それぞれの夫役の方々の印象は？
矢吹「アロハさんは、グループの中でも“真っ直ぐ担当”だとおっしゃっていましたが、明るくてキラキラした方で、不倫するような感じが全くないんです。そのアロハさんがどんなクズ夫を演じられるのか、私もワクワクしています。ドラマの後半を楽しみにしていてください」
篠田「モトキさんは、これまで出演された作品から感じていた個性的で独特な雰囲気を持っている方という印象通り、間やニュアンスがすばらしくて。ご本人も『白衣を着るのを楽しみにしていた』とおっしゃっていましたが、今回の研究者役がピッタリだと思います。いろんな夫婦の形がありますが、遠藤家は大人で冷静で、でもちょっとずつ崩れていく…という物語ができると思います」
水崎「2人とも身長が高いよね。遠藤家は高身長スタイルいい夫婦、早乙女家はかわいらしい夫婦」
矢吹「うちは“かわいい担当”なので(笑)」
水崎「岸本家は、毎日毎日、罵倒されて、食器を投げつけられて…という撮影が続いています。二階堂さんはクールなイメージだったけど、気さくな方で『緊張も人見知りも、俺全然しないよ』とおっしゃってて。『このセリフで、こうアクションしてくれたら怒りやすい』と細かいところまで話し合いができて、言いたいけど言いづらいというわだかまりなく撮影できるのでストレスフリーです。アイドルをされていますが、現場では“THE俳優さん”で。切り替えがすごいのはさすがだと思っています」
今夜放送、水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）第3話は？
第3話「ゲス不倫を捉えた隠しカメラ」
交換復讐の最初のターゲットは、奈津子(水崎綾女)の夫・義隆(二階堂高嗣)。佳乃(篠田麻里子)の作戦通り、証拠を集めるために奈津子は家の隅々に隠しカメラを設置し、義隆に偽の不在予定を伝えて“罠”を仕掛ける。狙い通り、まんまと家を訪ねてきた不倫相手・まどか(矢野ななか)との様子を、モニター越しに監視する奈津子・佳乃・麗奈(矢吹奈子)だったが、予期せぬ事態が起こり…。奈津子は証拠集めに疲弊するなか、更なる復讐を決意する…！
第1話と最新話は「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
水崎綾女（みさき・あやめ）
1989年4月26日生まれ。兵庫県出身。主な出演作はドラマ「キューティーハニー THE LIVE」（テレ東）、スーパー戦隊シリーズ「特命戦隊ゴーバスターズ」（テレビ朝日系）、映画「ユダ -Judas-」（2013年公開）、映画「光」（2017年公開）、映画「洗骨」（2019年公開）、ドラマ「今際の国のアリス」（Netflix）など。
X：@ayame0426
Instagram：＠misakiayame
篠田麻里子（しのだ・まりこ）
1986年3月11日生まれ。福岡県出身。AKB48の元メンバーで、「神7」としてトップクラスの人気を誇った。主な出演作は、ドラマ「大切なことはすべて君が教えてくれた」（フジテレビ系）、「離婚しない男-サレ夫と悪嫁の騙し愛-」（テレビ朝日系）、「水戸黄門」（BS-TBS）、映画「ギャングース」（2018年公開）、映画「BLUE FIGHT-蒼き若者たちのブレイキングダウン-」（2025年公開）など。
X：@mariko_dayo
Instagram：@shinodamariko3
TikTok：@marikoshinoda
Youtube
矢吹奈子（やぶき・なこ）
2001年6月18日生まれ。東京都出身。HKT48・AKB48元メンバー、日韓合同グローバルガールズグループIZ*ONE出身。主な出演作は、ドラマ「沼る。港区女子高生」（日本テレビ系）、「18歳、新妻、不倫します。」（朝日放送テレビ）、「恋愛のすゝめ」、「御上先生」（ともにTBS系）、映画「君がトクベツ」（2025年公開）など。ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（テレビ朝日系）にも出演中。
X：@nako_yabuki_75
Instagram：@75_yabuki
TikTok：@nako_75_