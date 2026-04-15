山形市の６０代の女性が現金４６２万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。犯人は、警察官を名乗り、ビデオ通話で警察官の制服姿を見せてきたということです。 警察によりますと、先月、山形市に住む６０代の女性の家の固定電話に、電力会社の職員を名乗る男から身に覚えのない電気料金の未払いに関する電話がありました。 女性が電話に出ると、男から不正契約の被害届を警察に出すよう言われたということです。 そして