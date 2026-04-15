山形市の６０代の女性が現金４６２万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。犯人は、警察官を名乗り、ビデオ通話で警察官の制服姿を見せてきたということです。

警察によりますと、先月、山形市に住む６０代の女性の家の固定電話に、電力会社の職員を名乗る男から身に覚えのない電気料金の未払いに関する電話がありました。

女性が電話に出ると、男から不正契約の被害届を警察に出すよう言われたということです。

そして、「警視庁組織犯罪対策課のナカヤマ」を名乗る男に電話が変わり、ＬＩＮＥのビデオ通話を通じて、警察官の制服姿を見せられるなどしました。



さらに、「検察官のミズクラ」を名乗る男から「あなたに犯罪お金が流れているという疑いがある」「身の潔白を証明するために、資金公正証明調査を行うので、指定する口座にお金を振り込んでほしい」などと言われたということです。

女性は話を信用し、４回に渡り、指定された口座に現金あわせて４６２万円を振り込んだということです。

しかし、その後、男らと連絡が取れなくなったことで、被害に気付きました。

警察は、警察官などが電話で現金を要求することは絶対にないとして注意を呼びかけています。